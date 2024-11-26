Байер с украинцем в составе разгромил РБ Зальцбург, Арсенал с Зинченко разобрался со Спортингом
В рамках 5-го тура Лиги чемпионов Байер встретился с РБ Зальцбург.
Леверкузенцы разобрались со своим соперником в течение первых 45 минут. За это время в ворота Александра Шлагера влетело три мяча.
Авторами голов стали Флориан Вирц, который оформил дубль и Алехандро Гримальдо.
Во втором тайме австрийский коллектив еще дважды пропустил. Забивали Патрик Шик и Алейш Гарсия.
После гола испанского полузащитника произошло знаковое событие для украинского футбола. В матче главного клубного турнира Европы за «фармацевтов» дебютировал Артем Степанов.
За отведенное ему время 17-летний форвард, к сожалению, не успел отметиться результативными действиями и в целом гол Гарсии стал последним в матче.
Байер - РБ Зальцбург 5:0
Голы: Вирц, 8, 30, Гримальдо, 11, Шик, 61, Гарсия, 72
В другом особо интересном для украинских фанатов матче Арсенал противостоял Спортингу.
Для «канониров» их поединок также оказался простым. Они также забили трижды сопернику еще в первом тайме благодаря усилиям Габриэля Мартинелли, Кая Гаверца и Габриэля Магальяенша.
Правда, в отличие от Зальцбурга, Спортинг сумел отличиться хотя бы одним голом. Его на свой счет записал Гонсало Инасиу.
После этого Арсенал забил еще дважды. Авторами голов стали Букайо Сака и Леандро Троссар.
Спортинг - Арсенал 1:5
Голы: Инасиу, 47 - Мартинелли, 8, Гаверц, 22, Магальяенш, 45+1, Сака, 65, Троссар, 82
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