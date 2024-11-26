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Байер с украинцем в составе разгромил РБ Зальцбург, Арсенал с Зинченко разобрался со Спортингом

Для наших футболистов сегодня был хороший день
Вчера, 23:59

В рамках 5-го тура Лиги чемпионов Байер встретился с РБ Зальцбург.

Леверкузенцы разобрались со своим соперником в течение первых 45 минут. За это время в ворота Александра Шлагера влетело три мяча.

Авторами голов стали Флориан Вирц, который оформил дубль и Алехандро Гримальдо.

Во втором тайме австрийский коллектив еще дважды пропустил. Забивали Патрик Шик и Алейш Гарсия.

После гола испанского полузащитника произошло знаковое событие для украинского футбола. В матче главного клубного турнира Европы за «фармацевтов» дебютировал Артем Степанов.

За отведенное ему время 17-летний форвард, к сожалению, не успел отметиться результативными действиями и в целом гол Гарсии стал последним в матче.

Байер - РБ Зальцбург 5:0

Голы: Вирц, 8, 30, Гримальдо, 11, Шик, 61, Гарсия, 72

В другом особо интересном для украинских фанатов матче Арсенал противостоял Спортингу.

Для «канониров» их поединок также оказался простым. Они также забили трижды сопернику еще в первом тайме благодаря усилиям Габриэля Мартинелли, Кая Гаверца и Габриэля Магальяенша.

Правда, в отличие от Зальцбурга, Спортинг сумел отличиться хотя бы одним голом. Его на свой счет записал Гонсало Инасиу.

После этого Арсенал забил еще дважды. Авторами голов стали Букайо Сака и Леандро Троссар.

Спортинг - Арсенал 1:5

Голы: Инасиу, 47 - Мартинелли, 8, Гаверц, 22, Магальяенш, 45+1, Сака, 65, Троссар, 82

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