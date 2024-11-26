Украинский форвард дебютировал за Байер в матче Лиги чемпионов

В рамках пятого тура Лиги чемпионов Байер встречается с РБ Зальцбург.

В рамках пятого тура Лиги чемпионов Байер встречается с РБ Зальцбург.

Леверкузенцы решили все вопросы относительно победителя еще в первом тайме, забив 3 мяча и не пропустив ни одного, а во втором продолжил добивать соперника, забив еще два.

Несмотря на это, в конце встречи Хаби Алонсо дал отдых игрокам основы и шанс молодежи, в частности, украинцу Артему Степанову. 17-летний форвард заменил Патрика Шика на 73 минуте матча.

Читай также: Байер потерял своего лучшего бомбардира до конца года

Для Степанова это дебютный выход на поле во взрослой команде Байера в официальном матче. Ранее он попадал только в заявку на матч Кубка Германии и на поединок Бундеслиги против Гайденхайма.

В Бундеслиге до 19 лет Артем провел 11 матчей, забив 10 голов.

На момент написания новости продолжается второй тайм, счет - 5:0 в пользу Байера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!