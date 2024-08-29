Легенда Динамо раскритиковал игроков "бело-синих" за матч против Зальцбурга: Боятся соперника

Киевское Динамо по итогам двух матчей уступило австрийскому Зальцбургу в квалификации в основной раунд Лиги чемпионов (1:3). Киевляне продолжат свои еврокубковые выступления в Лиге Европы.

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Легендарный футболист "бело-синих" Игорь Беланов подвел итоги квалификации киевлян в Лигу чемпионов, вспомнив матчи с Партизаном, Рейнджерсом и Зальцбургом:

"Конечно, очень жаль, что у динамовцев так все получилось. Но все же следует учитывать, что за последнюю неделю они играли с неплохой командой. Вообще в таком турнире, как Лига чемпионов, все зависит от того, как соперники позволяют Динамо играть.

Партизан - слабая команда, немного сильнее оказался Глазго Рейнджерс. А стоило попасть на Зальцбург и киевляне сложили оружие, не пробившись в групповой раунд. Поэтому не стоит делать выводы по игре с тем же «Партизаном», которому было отгружено в двух матчах девять мячей, а ориентироваться на соперников типа Зальцбурга. Уровень возможностей команды оценивается, когда играешь с сильными клубами и побеждаешь их.

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Именно на фоне таких матчей и определяются настоящие возможности того или иного коллектива. Но пока я такого уровня не вижу. И это касается не только Динамо. Как только выпадает нашей команде более или менее серьезный соперник, то тогда, как на лакмусовой бумажке, становится понятно, кто на что способен. В период моих активных выступлений в футболе сильная команда для нас всегда была раздражителем.

Киевскому «Динамо» 70-90-х годов всегда хотелось обыгрывать грандов ведущих футбольных стран, чтобы показать себя с лучшей стороны. Таких, как "Бавария", Реал, Барселона. Но у наших молодых ребят нынешнего поколения этого не вижу. Хотя у каждого динамовца на поле должны проявляться характер, воля, спортивная наглость и злоба. Если они в таких матчах, как с Зальцбургом, не будут побеждать, то это значит, что они либо не могут, либо боятся соперника. А бояться не нужно – в поединке с сильной командой нужно показать себя. Ведь на твою игру смотрят люди, которые потом тебе скажут: а почему ты испугался?", - цитирует Беланова Sport.ua.

Напомним, следующий матч киевское "Динамо" проведет в УПЛ. Соперником подопечных Александра Шовковского станет черкасский ЛНЗ.

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