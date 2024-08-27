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РБ Зальцбург - Динамо: видео голов

Вашему вниманию голы и лучшие моменты матча Лиги чемпионов.
Вчера, 22:44
РБ Зальцбург - Динамо / Getty Images
РБ Зальцбург - Динамо / Getty Images

Во вторник, 27 августа, РБ Зальцбург принимал дома киевское Динамо в рамках плей-офф раунда Лиги чемпионов.

"Быки" сразу же усложнили задачу украинскому клубу, забив быстрый гол. Адам Дагим совершил долгий забег и пробил точно в нижний угол ворот Бущана.

Однако вскоре динамовцы отыгрались, забив первый свой мяч в этом противостоянии. Ванат воспользовался шансом и уверенным ударом сравнял счет.

РБ Зальцбург - Динамо: видео голов

12 минута, 1:0, Адам Дагим

29 минута, 1:1, Владислав Ванат

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РБ Зальцбург - Динамо: видео голов
РБ Зальцбург - Динамо: видео голов

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