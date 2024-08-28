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Шовковский оценил вылет Динамо из квалификации Лиги чемпионов

Наставник "бело-синих" объяснил, почему команда не смогла победить Зальцбург.
Сегодня, 07:59
Александр Шовковский / Getty Images
Александр Шовковский / Getty Images

Главный тренер Динамо Александр Шовковский высказался по поводу ничьи с Зальцбургом (1:1) в рамках ответного матча квалификации плей-офф раунда Лиги чемпионов.

По словам специалиста, команда не смогла выйти в основной раунд турнира, ведь провалила первый поединок с австрийской командой.

"Футболисты сегодня пытались сделать все от себя зависящее. И, думаю, упрекнуть команду в том, что у нее не было желания, нельзя. Я поблагодарил ребят, они потратили очень много сил сегодня. Если отвечать непосредственно на ваш вопрос, то нам не хватило результата первого матча".

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Шовковский оценил выступление команды в квалификации Лиги чемпионов.

"Мы, безусловно, проанализируем еще это выступление. Это совсем другой уровень, это матчи Лиги чемпионов. И я повторюсь, что горжусь командой, их отношением, их отношением, их работой. Мы стремились, старались, в начале игры зажали соперника, но, к сожалению, снова пропустили контратаку и пропустили мяч, хотя у нас были моменты. Безусловно, это огромный опыт, многие игроки впервые играют на международной арене, увидели, что это совсем другой уровень, более высокие скорости. Это то, к чему мы стремимся в своей работе, чтобы улучшать свои действия как индивидуальные, так и командные действия.

Я всегда говорил своим подопечным, что единственный человек, на кого вы должны оглядываться, – это вы в прошлом. Единственный человек, лучше которого вы должны быть, – это вы в настоящем. Думаю, мы однозначно сделали большой шаг вперед и тоже думаю, что мы на правильном пути. Надо продолжать идти дальше. После неудачи в прошлом выступлении на международной арене, думаю, мы сделали огромный шаг вперед, ну а дальше все только начинается – я уверен в этом".

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Зальцбург - Динамо.

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Источник: ФК Динамо Киев

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