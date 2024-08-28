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Бущан - худший игрок Динамо в игре с Зальцбургом

Статистические порталы определились с оценками.
Сегодня, 01:12
Георгий Бущан / Getty Images
Георгий Бущан / Getty Images

В рамках Лиги чемпионов Динамо сыграло с РБ Зальцбург вничью.

После игры статистические порталы Sofascore и Fotmob выставили оценки за матч.

Sofascore признал лучшим игроком Динамо Николая Шапаренко с оценкой 7.8, Fotmob отдал предпочтение Михавку - 8.0. Оба портала признали худшим Георгия Бущана, поставив ему одинаковую оценку - 6.5

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо Георгий Бущан

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