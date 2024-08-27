Динамо не смогло обыграть РБ Зальцбург в ответном матче

Во вторник, 27 августа, РБ Зальцбург принимал дома киевское Динамо в рамках ответного матча плей-офф раунда Лиги чемпионов.

Киевляне сразу со старта ринулись вперед отыгрываться за первую встречу. Дубинчак имел классный момент, но не попал по воротам, а вскоре РБ нашел пространство для атаки и забил гол, отличился Адам Дагим.

Защита украинского клуба посыпалась, и Дедич упустил два очень опасных момента, и только казалось, что игра успокоилась, Владислав Ванат воспользовался совим шансом и сранвял счет в матче.

Затем вплоть до последней двадцатиминутки матча команды играли практически без моментов, затем свои шансы упустили Бражко и Шапаренко, не попав в створ, и по итогу матч так и закончился ничьей 1:1, которая отправила Динамо в Лиге Европы.

Статистика матча РБ Зальцбург - Динамо раунда плей-офф Лиги чемпионов

РБ Зальцбург - Динамо 1:1

Голы: Дагим, 12 - Ванат, 29

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 13 - 18

Удары в створ: 3 - 2

Фолы: 11 - 8

РБ Зальцбург: Бласвих - ван дер Бремпт, Пятковски, Байду, Дедич - Бидструп (Гурна-Дуат, 74), Капальдо (Диамбу, 64), Кьергор (Доржелес, 64) - Дагим (Ратков, 73), Йео, Глух.

Динамо: Бущан - Тымчик (Супряга, 83), Попов (Биловар, 83), Михавко, Дубинчак - Бражко (Михайленко, 75), Шапаренко, Пихаленок - Ярмоленко (Волошин, 67), Кабаев (Брагару, 75), Ванат.

Предупреждения: Диамбу, 70, Гурна-Дуат, 77 - Попов, 31, Михавко, 32, Тымчик, 35, Ванат, 65, Дубинчак, 78, Биловар, 90+2

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