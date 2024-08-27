Динамо сыграет в основной фазе Лиги Европы

В рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов Динамо уступило РБ Зальцбург.

Таким образом, киевляне сыграют в основной стадии Лиги Европы, которая в этом году, как и Лига чемпионов и Лига конференцийи будет проводиться по обновленному формату единой лиги.

В основной фазе второго по престижности клубного турнира под эгидой УЕФА Динамо встретится с восемью соперниками. Составы корзин будут окончательно определены после матчей квалификации ЛЧ в среду и ЛЕ в четверг.

Из каждой корзины «бело-синие» получат по два соперника. Жеребьевка состоится 30 августа.

Коллектив Александра Шовковского может встретиться, к примеру, с Лионом, Порту. Ромой, МЮ и Тоттенхэмом.

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