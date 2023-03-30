Холанд пропустил тренировку Манчестер Сити перед матчем с Ливерпулем

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд не был замечен во время последней тренировки команды, сообщает Sky Sports.

По информации источника, норвежец продолжает испытывать проблемы из-за повреждения в области паха, которое он получил во время матча кубка Англии против Бернли (6:0).

По этой же причине он не смог помочь сборной Норвегии во время квалификационных матчей чемпионата Европы 2024 года.

Напомним, что в субботу, 1 апреля, Манчестер Сити сыграет с Ливерпулем в рамках 29-го тура АПЛ.

Ранее стало известно, что Пеп Гвардиола в этой встрече не сможет рассчитывать на Фила Фодена, который недавно был прооперирован.