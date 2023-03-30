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Холанд пропустил тренировку Манчестер Сити перед матчем с Ливерпулем

Лучший бомбардир АПЛ рискует пропустить центральную игру тура.
Сегодня, 17:48
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд не был замечен во время последней тренировки команды, сообщает Sky Sports.

По информации источника, норвежец продолжает испытывать проблемы из-за повреждения в области паха, которое он получил во время матча кубка Англии против Бернли (6:0).

По этой же причине он не смог помочь сборной Норвегии во время квалификационных матчей чемпионата Европы 2024 года.

Напомним, что в субботу, 1 апреля, Манчестер Сити сыграет с Ливерпулем в рамках 29-го тура АПЛ.

Ранее стало известно, что Пеп Гвардиола в этой встрече не сможет рассчитывать на Фила Фодена, который недавно был прооперирован.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Манчестер Сити АПЛ Эрлинг Холанд

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