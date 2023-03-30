Холанд пропустил тренировку Манчестер Сити перед матчем с Ливерпулем
Лучший бомбардир АПЛ рискует пропустить центральную игру тура.
Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд не был замечен во время последней тренировки команды, сообщает Sky Sports.
По информации источника, норвежец продолжает испытывать проблемы из-за повреждения в области паха, которое он получил во время матча кубка Англии против Бернли (6:0).
По этой же причине он не смог помочь сборной Норвегии во время квалификационных матчей чемпионата Европы 2024 года.
Напомним, что в субботу, 1 апреля, Манчестер Сити сыграет с Ливерпулем в рамках 29-го тура АПЛ.
Ранее стало известно, что Пеп Гвардиола в этой встрече не сможет рассчитывать на Фила Фодена, который недавно был прооперирован.