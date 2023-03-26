Лидер Манчестер Сити пропустит матч против Ливерпуля

Пеп Гвардиола в ответственной встрече не сможет рассчитывать на одного из своих важнейших игроков.

Сразу после международной паузы любителей английского футбола будет ждать горячее противостояние между Манчестер Сити и Ливерпулем на Этихаде.

К сожалению, в нынешнем сезоне команды имеют разные цели: "горожане" борются за чемпионство, в то время как мерсисайдцы стараются занять место в зоне Лиги чемпионов.

Несмотря на это команды должны подарить болельщикам красивый футбол. Однако это произойдет без одного важного исполнителя.

Как сообщает Sky Sports, Манчестер Сити остался на эту игру без Фила Фодена, которому провели операцию по удалению аппендикса.

По этой же причине 22-летний футболист не смог принять участие в матче сборных Англии и Украины. При этом отмечается, что на данный момент неизвестно, насколько затянется восстановление игрока.

Источник: Sky Sports

Стоит отметить, что Пеп Гвардиола рискует остаться еще и без своей главной ударной силы в лице Эрлинга Холанда, который пропускает матчи сборной Норвегии из-за повреждения в области паха.

Матч Манчестер Сити - Ливерпуль состоится 1 апреля в 14:30 по киевскому времени.