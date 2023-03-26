iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лидер Манчестер Сити пропустит матч против Ливерпуля

Пеп Гвардиола в ответственной встрече не сможет рассчитывать на одного из своих важнейших игроков.
Сегодня, 21:02
Эрлинг Холанд и Фил Фоден / Getty Images
Эрлинг Холанд и Фил Фоден / Getty Images

Сразу после международной паузы любителей английского футбола будет ждать горячее противостояние между Манчестер Сити и Ливерпулем на Этихаде.

К сожалению, в нынешнем сезоне команды имеют разные цели: "горожане" борются за чемпионство, в то время как мерсисайдцы стараются занять место в зоне Лиги чемпионов.

Несмотря на это команды должны подарить болельщикам красивый футбол. Однако это произойдет без одного важного исполнителя.

Как сообщает Sky Sports, Манчестер Сити остался на эту игру без Фила Фодена, которому провели операцию по удалению аппендикса.

По этой же причине 22-летний футболист не смог принять участие в матче сборных Англии и Украины. При этом отмечается, что на данный момент неизвестно, насколько затянется восстановление игрока.

Источник: Sky Sports

Стоит отметить, что Пеп Гвардиола рискует остаться еще и без своей главной ударной силы в лице Эрлинга Холанда, который пропускает матчи сборной Норвегии из-за повреждения в области паха.

Матч Манчестер Сити - Ливерпуль состоится 1 апреля в 14:30 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Манчестер Сити АПЛ Фил Фоден

Статьи по теме

Манчестер Сити намерен сделать Холанда самым высокооплачиваемым игроком лиги Манчестер Сити намерен сделать Холанда самым высокооплачиваемым игроком лиги
Тухель: Бавария смогла бы побороться за чемпионство в Англии Тухель: Бавария смогла бы побороться за чемпионство в Англии
Нагельсманн готов к работе в Английской Премьер-лиге Нагельсманн готов к работе в Английской Премьер-лиге
Друг для Ван Дейка и Гакпо: Ливерпуль заинтересовался нидерландским центрбэком Друг для Ван Дейка и Гакпо: Ливерпуль заинтересовался нидерландским центрбэком
Помочь журналистам

Видео

Франция - Нидерланды 4:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024
Франция - Нидерланды 4:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Евро-202421:44
Соболь: Ротань попросил не бояться играть в футбол против Англии
Бокс21:39
Джошуа считает Усика одним из трех лучших супертяжеловесов в мире
Европа21:26
Мудрик - худший футболист в матче против Англии по версиям WhoScored и Sofascore
Киберспорт21:18
Monte стали чемпионами ESL Challenger League 44
Евро-202421:10
Квалификация к Евро-2024: Казахстан шокировал Данию, Украина уступила Англии
Европа21:02
Лидер Манчестер Сити пропустит матч против Ливерпуля
Европа21:00
Украина с поражения Англии начала отбор на Евро-2024
Европа20:55
Дайте самолеты, Puck Futin и прочее: как за Украину на Уэмбли болели
Евро-202420:42
Десять лет спустя: Сака повторил знаменитый гол Коноплянки на Уэмбли
Европа20:25
Барселона ведет переговоры с хавбеком РБ Лейпцига
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK