Отец Холанда рассказал о физическом состоянии сына перед матчем против Ливерпуля

Форвард Манчестер Сити восстанавливается от повреждения, из-за которого он не примет участие в матчах сборной Норвегии.

Сразу после международной паузы любителей английского футбола ждет невероятный матч между Манчестер Сити и Ливерпулем.

Однако такой поединок может пройти без участия главной ударной силы "горожан" Эрлинга Холанда. Напомним, что 22-летний норвежец покинул расположение своей сборной из-за повреждения в области паха.

Отец Эрлинга, Альфи Холанд заявил, что его сын начал "гонку со временем", чтобы сыграть против мерсисайдцев.

"Я не врач, чтобы говорить, сможет ли он сыграть или нет. Нельзя просто прожить две недели без тренировок, а потом сразу броситься в бой. Там должна быть прогрессия", - цитирует Холанда-старшего talkSPORT.

"Они могут сделать ставку на это, но если он не будет должным образом тренироваться с командой, то он не будет играть. Речь идет о том, как он отреагирует на лечение в ближайшие несколько дней. Он нуждается в большом уходе".

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Матч Английской Премьер-лиги Манчестер Сити - Ливерпуль состоится 1 апреля, в 14:30 по киевскому времени.