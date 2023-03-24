Грилиш с Холандом высмеяли физическую форму Диаша после длительного посещения тренажерного зала

Португалец, кажется, не стал сильнее.

Игроки Манчестер Сити Джек Грилиш и Эрлинг Холанд потроллили своего партнера по команде Рубена Диаша.

Англичанин вспомнил как в матче Лиги чемпионов норвежец, выступая тогда еще за Боруссию Дортмунд, без проблем снес корпусом своего визави.

С того момента прошло два года, а Грилиш и Холанд подметили, что за это время ничего не изменилось с физической формой одноклубника, хотя он уже два года каждый день ходит в тренажерный зал.

Ввиду этого, футболисты подготовили Рубену награду за "невероятное мошенничество".

Ранее сообщалось, что игрок Ман Сити похвастался чашкой с изображением одноклубника с женской грудью.