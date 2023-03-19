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Странные предпочтения: Игрок Ман Сити похвастался чашкой с изображением одноклубника с женской грудью

Правда, позже футболист избавился от забавного фото.
Сегодня, 11:19
Джек Грилиш и Натан Аке / Getty Images
Джек Грилиш и Натан Аке / Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Джек Грилиш сумел обескуражить болельщиков, продемонстрировав, какой оригинальной кружкой пользуется дома.

Игрок сборной Англии выложил в сториз в Instagram фото своей чашки с изображением одноклубника Натана Аке в достаточно странном образе. Нидерландский защитник нарисован на ней с женской грудью, а надпись так и гласит: "Nathan Ake with Tits" ("Натан Аке с грудью").

Фото достаточно быстро распространилось в Сети, но позже Грилиш почему-то решил от него избавиться и удалил.

Как стало известно, эта кружка была изготовлена компанией FootballersWith, которая создает необычные изображения представителей футбольного мира с женской грудью и наносит их на чашки.

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Сити пьяным цеплялся к женщинам и показывал половой орган в баре.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Натан Аке джек грилиш

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