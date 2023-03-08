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Футбол

Игрок Ман Сити пьяным цеплялся к женщинам и показывал половой орган в баре

Кайл Уокер при этом был без своей второй половинки.
Сегодня, 11:00
Ман Сити / Getty Images
Ман Сити / Getty Images

Защитник Манчестер Сити и сборной Англии Кайл Уокер был замечен в одном из баров Манчестера в воскресенье с 17:30 до 19:00 по местному времени.

При этом поведение футболиста было далеким от нормального. Как сообщает The Sun, Уокер поначалу танцевал с какой-то женщиной, но точно не со своей женой.

Защитник позволял себе держать эту женщину из груди, после чего она начала целоваться и даже заниматься более интимными вещами.

Но это еще не всё. Также во время отдыха Уокер неоднократно вынимал из штанов свой половой орган и демонстрировал его посетителям заведения, которым, похоже, после этого было очень весело.

Конечно все это англичанин "выполнял" не в самом трезвом состоянии.

В нынешнем сезоне Кайл Уокер провел в состоянии Манчестер Сити 21 матч во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей и двумя желтыми карточками.

На ISPORT вы можете узнать, кто играет в футбол сегодня, ведь в международный день женщин нас ждет не только Лига чемпионов.


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