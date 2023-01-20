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Шахтер в рамках товарищеской встречи уступил Аустрии

Донецкий не сумел обыграть команду из Австрии.
Сегодня, 18:32
ФК Шахтер / shakhtar.com
ФК Шахтер / shakhtar.com

В пятницу, 20 января, в рамках товарищеского матча Шахтер встречался с Аустрией. Матч завершился победой команды из Австрии со счетом 2:1.

Донецкий клуб к 72-й минуте уступал сопернику, сумев забить лишь один мяч благодаря голу Артема Бондаренко. Хавбек отличился с 11-метрового.

Напомним, следующий товарищеский матч Шахтер проведет против Копера. Игра состоится 27 января, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по Киеву.

Шахтер - Аустрия 1:2

Голы: Бондаренко, 79, пен - Холанд, 24, Коп, 72.

Шахтер (первый тайм): Шевченко - Гочолейшвили, Козик, Фарына, Михайличенко - Джурасек, Назарина - Очеретько, Тотовицкий, Борячук - Кулаков.

Шахтер (второй тайм): Трубин - Конопля, Бондар, Матвиенко, Топалов - Степаненко, Крыськив - Зубков, Бондаренко, Петряк - Сикан.

Предупреждение: Рантфль, 56.

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