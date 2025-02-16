Выиграл два Кубка чемпионов и открыл миру Моуринью: умер легендарный президент Порту

Ушел из жизни бывший глава "драконов" Жорже Нуну Пинту да Кошта. Сердце функционера остановилось на 88-м году жизни, сообщает Maisfutebol.

"Президент президентов" руководил Порту в 1982-2024 гг. Во время его каденции португальский гранд пополнил клубный музей рекордным количеством трофеев (68). В частности, "драконы" триумфовали в Кубке чемпионов 1986/87 и Лиге чемпионов 2003/04.

Кроме того, первые карьерные успехи Жозе Моуринью связаны с клубом Пинту да Кошты. Президент пригласил специалиста посреди сезона 2001/02 из Лейрии. "Особенный" привел гранд к двум чемпионским титулам, триумфам в Кубке и Суперкубке Португалии, победе в Кубке УЕФА 2002/03 и Лиге чемпионов 2003/04.

Пинту да Кошта долго боролся с раком. В последнее время его состояние значительно ухудшилось.

Напомним, ранее обладатель Золотого мяча Лоу скончался в 84 года в Абердине.

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