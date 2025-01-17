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Умер обладатель Золотого мяча и победитель Кубка европейских чемпионов

Манчестер Юнайтед сообщил о смерти легенды клуба.
Вчера, 22:20
Денис Лоу / Getty Images
Денис Лоу / Getty Images

Умер бывший нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Шотландии Денис Лоу.

Легендарный британский футболист ушел из жизни в возрасте 84 лет. О его кончине манкунианцы сообщили на своем официальном сайте.

"С тяжелым сердцем мы сообщаем, что наш отец Денис Лоу скончался. Он усердно боролся, но сейчас наконец обрел покой. Мы знаем, как люди сильно поддерживали и любили его", - приводит пресс-служба клуба заявление семьи Лоу.

Лоу выступал за Манчестер Юнайтед с 1962 по 1973 год. Вместе с манкунианцами он дважды становился чемпионом, а также выиграл Кубок Англии, два Суперкубка Англии и Кубок европейских чемпионов 1968 года.

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Лоу занимает третье место в списке лучших бомбардиров МЮ за всю историю после Бобби Чарльтона и Уэйна Руни, отличившись 237 голами в 404 официальных матчах. Также ему принадлежит рекорд по количеству забитых мячей за сезон - 46 в сезоне-1963/64.

В 1964 году шотландский нападающий стал обладателем Золотого мяча.

Также Лоу выступал за Хаддерсфилд, Манчестер Сити и Торино. В составе сборной Шотландии он провел 55 матчей, в которых забил 30 голов.

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