В Бразилии юный вратарь скончался после того, как отразил удар

Трагическая история произошла во время простой тренировки детей.

В бразильском городке Мауэс произошел трагический случай. Парень парировал пенальти, но тут же упал от боли на газон.

Эдсона сразу же повезли в больницу, но добраться до нее из амазонской местности, как сообщает The Sun, удалось только через 11 часов.

На его похороны семья и друзья пришли в футболках его любимого клуба – Гремио.

Ранее ISPORT рассказывал о еще одном трагическом известии, тогда юный голкипер уругвайского клуба умер в результате стрельбы.

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