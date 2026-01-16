iSport.ua
Рух продал лидера обороны в европейский чемпионат

Центрбек сборной Украины U-21 будет играть за границей.
Сегодня, 21:00       Автор: Антон Федорцив
Богдан Слюбик / ФК Пардубице
Богдан Слюбик / ФК Пардубице

Львовский Рух попрощался с защитником Богданом Слюбиком. Чешский Пардубице выкупил воспитанника львовского футбола, сообщает официальный сайт клуба.

Украинец заключил контракт на 4,5 года. Чешский середняк отдал за Слюбика ориентировочно 1,5 млн евро. В составе "желто-черных" отыграл 3,5 сезона.

В нынешнем сезоне Слюбик сыграл 17 матчей во всех турнирах. В рядах молодежной сборной Украины за его плечами 2 поединка. Прошлой зимой центрбек находился на просмотре в киевском Динамо.

Кстати, ранее Динамо отпустило нападающего-легионера в турецкий Эюпспор.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пардубице рух львов Богдан Слюбик

