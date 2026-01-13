iSport.ua
Карпаты подписали капитана Руха

Кооперация в городе Льва набрала обороты.
Сегодня, 17:56       Автор: Антон Федорцив
Марко Сапуга (слева) / Getty Images
Марко Сапуга (слева) / Getty Images

Львовские Карпаты и Рух осуществили очередной трансфер. Ряды "зелено-белых" пополнил полузащитник Марко Сапуга, сообщает официальный сайт клуба.

Стоимость перехода и детали контракта пока неизвестны. Сапуга воспитывался в академии Карпат, а в Рух попал в 17 лет. Его отец – Андрей – выступал за "львов" в середине 90-х, а ныне работает тренером юношеской команды.

В нынешнем сезоне Сапуга-младший сыграл 10 матчей во всех турнирах. За плечами хавбека также 2 поединка в сборной Украины U-21.

К слову, ранее Карпаты приобрели защитника Руха Виталия Холода.

