Карпаты выкупили очередного воспитанника Руха

Миграция в пределах Львова продолжилась.
Сегодня, 17:54       Автор: Антон Федорцив
Виталий Холод / Getty Images
Виталий Холод / Getty Images

Львовские Рух и Карпаты провернули очередной трансфер. "Львы" приобрели защитника Виталия Холода, сообщает официальный сайт клуба.

Центрбек заключил с Карпатами контракт на 3,5 года. Рух получил за Холода ориентировочно 700 тысяч евро. Он стал первым новичком "зелено-белых" в зимнее трансферное окно.

Холод занимался в академии Карпат, а в 16 лет перешел в Рух. На взрослом уровне защитник дебютировал в декабре 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах.

К слову, ранее Карпаты презентовали нового тренера на замену Владиславу Лупашко.

