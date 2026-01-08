iSport.ua
Испанский тренер возглавил клуб УПЛ

Франсиско Фернандес возглавил Карпаты.
Сегодня, 14:15       Автор: Андрей Безуглый
Франсиско Фернандес / fckarpaty.org.ua
Карпаты объявили о назначении нового главного тренера.

Напомним, что 31 декабря львовський клуб объявил об отставке Владислава Лупашко.

Новым наставником Карпат стал испанский специалист Франсиско Фернандес. Его ассистентом станет другой испанец - Висенте Руис, а в тренерском штабе останутся те же люди, что работали с Лупашко.

Фернандес начал тренерскую карьеру с молодежных команд Альмерии, тренировал затем Тенерифе, Алькорон и Мурсию.

Ранее также сообщалось, что Полтава попрощалась с пятью футболистами.

