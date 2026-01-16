Динамо отпустило легионера в Эюпспор Степаненко

Вингер Анхель Торрес покинул киевское Динамо. Колумбиец перешел в турецкий Эюпспор, сообщает официальный X клуба.

"Пурпурно-желтые" арендовали крайнего нападающего. Соглашение по Торресу рассчитано до конца сезона. В рядах стамбульцев он будет выступать бок о бок с бывшим капитаном донецкого Шахтера Тарасом Степаненко.

В нынешней кампании Торрес провел всего 2 матча во всех турнирах. Результативными действиями в них латиноамериканец не отличился. Контракт вингера с Динамо действует до лета 2028 года.

Тем временем житомирское Полесье вернуло ведущего защитника в первую команду.

