"Придется подождать": Тренер Жироны высказался о травме Цыганкова

Главный тренер Жироны Мичел дал комментарий по поводу травмы украинского вингера Виктора Цыганкова, которую он получил в матче 28-го тура Ла Лиги против Осасуны (2:0).

Украинец вышел на этот поединок в стартовом составе, записал на свой счет результативную передачу в эпизоде с первым голом и был заменен на 64-й минуте из-за проблем с коленом.

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Наставник каталонской команды выразил надежду, что травма Цыганкова незначительная, но отметил, что пока полной ясности о степени тяжести повреждения нет.

"Что касается Виктора, то мы надеемся, что там ничего серьезного. Первое сканирование выглядит неплохо, но придется подождать", - приводит слова Мичела журналист Нил Сола.

В нынешнем сезоне Цыганков провел в составе Жироны во всех турнирах 27 матчей, в которых отличился шестью голами и четырьмя результативными передачами.

Напомним, что Цыганков был вызван в сборную Украины на полуфинальный матч плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины, который состоится 21 марта.

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