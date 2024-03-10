Жирона - Осасуна 2:0: обзор матча и результат игры 09.03.2024

Довбик, к сожалению, не отличился результативными действиями.

В субботу, 9 марта, в рамках 28-го тура Ла Лиги Жирона принимала Осасуну. Матч завершился победой команды хозяев со счетом 2:0.

Первый гол был забил уже на 13-й минуте. Хавбек Виктор Цыганков отдал блестящую передачу на Порту, который точным ударом отправил мяч в ворота.

Источник: Getty Images

Второй гол Жироны пришелся уже на концовку игру. Весьма изящную комбинацию провернули игроки каталонского клуба, а Савио пробил в нижний угол, установив тем самым финальный результат.

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Отметим, в данной игре за команду хозяев провели почти весь матч оба украинца - Виктор Цыганков и Артем Довбик.

Хавбек несколько раз обострял атаку своими точными пасами, а форвард имел несколько хороших моментов, которые, увы, не сумел реализовать.

Статистика матча Жирона - Осасуна 28-го тура Ла Лиги

Жирона - Осасуна 2:0

Голы: Порту, 13, Савио, 87

Ожидаемые голы (xG): 1.60 - 0.22

Владение мячом: 60% - 40%

Удары: 11 - 6

Удары в створ: 6 - 0

Фолы: 10 - 16

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