Жирона - Осасуна 2:0: обзор матча и результат игры 09.03.2024
В субботу, 9 марта, в рамках 28-го тура Ла Лиги Жирона принимала Осасуну. Матч завершился победой команды хозяев со счетом 2:0.
Первый гол был забил уже на 13-й минуте. Хавбек Виктор Цыганков отдал блестящую передачу на Порту, который точным ударом отправил мяч в ворота.
Второй гол Жироны пришелся уже на концовку игру. Весьма изящную комбинацию провернули игроки каталонского клуба, а Савио пробил в нижний угол, установив тем самым финальный результат.
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Отметим, в данной игре за команду хозяев провели почти весь матч оба украинца - Виктор Цыганков и Артем Довбик.
Хавбек несколько раз обострял атаку своими точными пасами, а форвард имел несколько хороших моментов, которые, увы, не сумел реализовать.
Статистика матча Жирона - Осасуна 28-го тура Ла Лиги
Жирона - Осасуна 2:0
Голы: Порту, 13, Савио, 87
Ожидаемые голы (xG): 1.60 - 0.22
Владение мячом: 60% - 40%
Удары: 11 - 6
Удары в створ: 6 - 0
Фолы: 10 - 16
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