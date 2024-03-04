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Реал выкупит у Жироны защитника

Мадридцы решили вернуть своего игрока.
Сегодня, 21:54
Мигель Гутьеррес / Getty Images
Мигель Гутьеррес / Getty Images

Реал Мадрид планирует выкупить защитника Мигеля Гутьерреса у Жироны. Об этом сообщает Cadena SER.

У "сливочных" есть право обратного выкупа 22-летнего воспитанника за 8 миллионов евро, и клуб собирается воспользоваться этой опцией по окончании сезона.

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Футболист может стать сменщиком для Альфонсо Дэвиса или Ферлана Менди в следующем сезоне.

В текущей кампании Гутьеррес провел 30 матчей, забил один гол и отдал шесть результативных передач.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Жирона

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