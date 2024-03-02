Игрок Реала сменит футбольное гражданство

Браим Диас будет выступать за Марокко.

Хавбек мадридского Реала Браим Диас сменит футбольное гражданство.

Как сообщает Diario AS, футболисту надоело ожидать вызова в сборную Испании, поэтому, он начнет выступать за Марокко.

Убедить Диаса удалось тренеру африканской команды Валиду Реграги, который представил ему проект, ставящий Браима на ключевые роли в коллективе.

Сейчас полузащитник завершает административные процедуры, чтобы иметь возможность дебютировать за Марокко уже при следующей возможности.

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