Скауты Ювентуса будут следить за двумя игроками Шахтера на матче Босния и Герцеговина - Украина

Не только лишь Георгий Судаков стал объектом интереса "бьянконери".

Ювентус не прекращает свое наблюдение за развитием Георгия Судакова.

Как сообщает Tuttosport, на матч полуфинала плей-офф отбора на ЧЕ-2024 между сборными Украины и Боснии и Герцеговины прибудут скауты итальянского клуба, которые будут следить за выступлением хавбека Шахтера.

В то же самое время представители "старой синьоры" хотят провести встречу со своими донецкими коллегами, чтобы обсудить трансфер 21-летнего украинца.

Они желают договориться о снижении цены за игрока, ведь туринский коллектив не сможет заплатить 100 миллионов евро, которые требует Шахтер.

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Однако при этом Судаков будет не единственным игроком "горняков", который станет объектом для наблюдения.

По информации источника, Ювентус также намерен понаблюдать за игрой Даниила Сикана, чьи способности были оценены в Италии. По мнению туринцев, они смогут договориться о трансфере 23-летнего форварда за 6 миллионов.

В нынешнем сезоне Даниил Сикан принял участие в 29 матчах Шахтера во всех турнирах, в которых он записал на свой счет 8 голов и 4 результативные передачи.

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