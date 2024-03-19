Стало известно, кто рассудит Украину с Боснией и Герцеговиной в плей-офф отбора на ЧЕ-2024
Осталось всего несколько дней до того момента, когда сборная Украины встретится со сборной Боснии и Герцеговины в рамках полуфинала плей-офф отбора на чемпионат Европы 2024 года.
Как сообщает официальный сайт УАФ, на этом матче будет работать немецкая судейская бригада во главе с Феликсом Цвайером.
Ему будут ассистировать на боковых линиях Штефан Лупп и Марко Ахмюллер. Резервным арбитром выступит Даниэль Зиберт. Арбитром VAR был назначен Бастиан Данкерт, а его ассистентом - Кристиан Дингерт.
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Напомним, что матч полуфинала плей-офф квалификации Евро-2024 между сборными Украины и Боснии и Герцеговины пройдет в Зенице на стадионе Билино Поле 21 марта. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Ранее стало известно, что перед стартом чемпионата Европы 2024 года "желто-синие" проведут товарищеский матч с одной из лучших сборных Европы и мира.
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