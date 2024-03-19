Игроки Фенербахче устроили драку с турецкими фанатами, выбежавшими на поле

Особенно отметился Миши Батшуайи, который, судя по всему, является фанатом тайского бокса.

В воскресенье, 17 марта, в рамках 30-го тура турецкой Суперлиги Фенербахче на выезде обыграл Трабзонспор со счетом 3:2.

Несмотря на то, что игра получилась результативной, все самое интересное произошло уже после финального свистка.

Как сообщает CNN, фанаты домашней команды, раздосадованные поражением своих любимцев, выбежали на футбольное поле и напали на игроков "желтых канареек".

Fenerbahce were celebrating their victory earlier today until the Trabzonspor home fans decided to invade the pitch and attack them 👊🇹🇷 pic.twitter.com/tKOBeAK1bI — Football Fights (@footbalIfights) March 17, 2024

Но гости не стушевались и дали им отпор. Особенно выделился экс-форвард Челси Миши Батшуайи, который попытался сбить одного из фанатов ударом ногой с разворота.

Fenerbahce's Michy Batshuayi unleashing a spinning high kick on a Trabzonspor fan 🙈👊🇹🇷 pic.twitter.com/XOMIiZdhZa — Football Fights (@footbalIfights) March 17, 2024

Читай также: Фернандеш одобрил переход одноклубника Трубина в Манчестер Юнайтед

Однако количество нападавших все же превосходило количество защищавшихся, поэтому игроки Фенербахче с помощью охраны убежали в раздевалку.

Стоит отметить, что матч прерывался несколько раз из-за того, что болельщики бросали бутылки в представителей гостевой команды.

Действия фанатов Трабзонспора осудили Министр внутренних дел Турции Али Ерликая, президент ФИФА Джанни Инфантино и Турецкая федерация футбола.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!