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Игроки Фенербахче устроили драку с турецкими фанатами, выбежавшими на поле

Особенно отметился Миши Батшуайи, который, судя по всему, является фанатом тайского бокса.
Сегодня, 10:51
Драка после матча / Getty Images
Драка после матча / Getty Images

В воскресенье, 17 марта, в рамках 30-го тура турецкой Суперлиги Фенербахче на выезде обыграл Трабзонспор со счетом 3:2.

Несмотря на то, что игра получилась результативной, все самое интересное произошло уже после финального свистка.

Как сообщает CNN, фанаты домашней команды, раздосадованные поражением своих любимцев, выбежали на футбольное поле и напали на игроков "желтых канареек".

Но гости не стушевались и дали им отпор. Особенно выделился экс-форвард Челси Миши Батшуайи, который попытался сбить одного из фанатов ударом ногой с разворота.

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Однако количество нападавших все же превосходило количество защищавшихся, поэтому игроки Фенербахче с помощью охраны убежали в раздевалку.

Стоит отметить, что матч прерывался несколько раз из-за того, что болельщики бросали бутылки в представителей гостевой команды.

Действия фанатов Трабзонспора осудили Министр внутренних дел Турции Али Ерликая, президент ФИФА Джанни Инфантино и Турецкая федерация футбола.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фенербахче турция

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