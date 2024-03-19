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Фернандеш одобрил переход одноклубника Трубина в Манчестер Юнайтед

Вот только за этот трансфер англичанам придется выложить немаленькую сумму.
Сегодня, 09:05
Жоау Невеш / Getty Images
Жоау Невеш / Getty Images

Прибыв в расположение сборной Португалии, капитан Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш ответил на вопрос о юном португальском таланте Жоау Невеше.

Хавбека Бенфики связывают с потенциальным переходом в стан манкунианцев. И, по мнению Фернандеша, 19-летний португалец готов к тому, чтобы играть за лучшие команды Европы.

"Я не знаю, правдивы ли слухи о его переходе в Юнайтед, но я знаю, что он готов сделать этот большой скачок. Он замечательный игрок, он играет на национальную сборную, поэтому за ним охотятся большие клубы", - цитирует футболиста Фабрицио Романо.

Ранее была информация, что новый владелец МЮ сэр Джим Рэтклифф готов одобрить трансфер Жоау Невеша, за которого придется выложить 100+ миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне Жоау Невеш принял участие в 45 матчах Бенфики во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

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Напомним, что Манчестер Юнайтед готов включиться в гонку за экс-хавбеком Милана, на которого претендует Манчестер Сити.

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