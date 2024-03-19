Ман Юнайтед хочет перехватить трансферную цель Ман Сити

Лукас Пакета может оказаться в другом манчестерском клубе.

Манчестер Юнайтед намерен усилить линию полузащиты, игроком который летом был близок к переходу в Ман Сити.

Как сообщает Daily Expeess, манкунианцы хотят приобрести Лукаса Пакета, а в обмен предложат Вест Хэму игрока с доплатой со своей стороны.

Сколько именно предложат "красные дьяволы" неизвестно, но известно, что к "молотобойцам" может отправиться английский центрбек Гарри Магуайр.

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Отметим, что бразилец Пакета должен был перейти в Ман Сити перед началом этого сезона, но переход сорвался из-за подозрения, что Лукас играл на тотализаторе, однако, обвинения оказались ложными, а "горожане" сохранили к нему интерес.

Стоит сказать, что в текущем сезоне 26-летний футболист провел 33 матча, забив 7 голов и отдав 6 ассистов.

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