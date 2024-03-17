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Хавбек Манчестер Юнайтед снова выбыл из-за травмы

Круговорот травм в клубе продолжается.
Сегодня, 09:51
Каземиро / Getty Images
Каземиро / Getty Images

Каземиро пропустит товарищеские матчи сборной Бразилии, пишет Фабрицио Романо, ссылаясь на официальное заявление "селесао".

32-летний полузащитник получил травму, а потому не сыграет против Англии 23 марта и против Италии 26 марта.

Характер повреждения неизвестен, как и сроки его восстановления. Также, похоже, бразилец не примет участие в сегодняшнем матче против Ливерпуля.

Напомним, что в текущем сезоне Каземиро из-за травм пропустил 16 матчей. В остальных 21-м поединке он забил пять голов и отдал два ассиста.

Ранее также сообщалось, что лидер Ромы получил очередную травму.

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