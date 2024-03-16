Лидер Ромы получил очередную травму
Дибала не сыграет в ближайших матчах.
Нападающий Ромы Пауло Дибала получил травму, из-за которой точно не сможет сыграть в ближайшем матче Серии А против Сассуоло.
Как сообщает журналист Sky Sport Анджело Манджанте, у футболиста диагностировано повреждение приводящей мышцы правого бедра.
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Также известно, что Дибала пропустит матчи сборных в составе Аргентины. На восстановление ему понадобится около десяти дней.
В текущем сезоне Серии А 30-летний форвард провел 20 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 7 результативных передач.
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