Лидер Ромы получил очередную травму

Дибала не сыграет в ближайших матчах.

Нападающий Ромы Пауло Дибала получил травму, из-за которой точно не сможет сыграть в ближайшем матче Серии А против Сассуоло.

Как сообщает журналист Sky Sport Анджело Манджанте, у футболиста диагностировано повреждение приводящей мышцы правого бедра.

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Также известно, что Дибала пропустит матчи сборных в составе Аргентины. На восстановление ему понадобится около десяти дней.

В текущем сезоне Серии А 30-летний форвард провел 20 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 7 результативных передач.

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