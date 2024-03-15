Рома после ухода Моуриньо установила клубный рекорд

Тем не менее, Жозе к этому приложился.

В рамках 1/8 финала Лиги Европы Рома в двухматчевом противостоянии обыграла Брайтон со счетом 4:1.

Как сообщает OptaPaolo, "волки" благодаря этому прошли в четвертый раз подряд в 1/4 еврокубков. Это лучший результат в истории клуба.

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Отметим, что в сезонах-2021/22 и 2022/23 столичный коллектив выиграл Лигу Конференций и дошел до финала Лиги Европы соответственно. В сезоне-2020/21 римляне завершили свой поход в ЛЕ в полуфинале, проиграв Ман Юнайтед.

Соперник коллектива Даниэля де Росси определится сегодня, 15 марта.

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