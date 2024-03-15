iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Рома после ухода Моуриньо установила клубный рекорд

Тем не менее, Жозе к этому приложился.
Сегодня, 12:29
Рома / Getty Images
Рома / Getty Images

В рамках 1/8 финала Лиги Европы Рома в двухматчевом противостоянии обыграла Брайтон со счетом 4:1.

Как сообщает OptaPaolo, "волки" благодаря этому прошли в четвертый раз подряд в 1/4 еврокубков. Это лучший результат в истории клуба.

Читай также: Салах установил очередной рекорд Ливерпуля

Отметим, что в сезонах-2021/22 и 2022/23 столичный коллектив выиграл Лигу Конференций и дошел до финала Лиги Европы соответственно. В сезоне-2020/21 римляне завершили свой поход в ЛЕ в полуфинале, проиграв Ман Юнайтед.

Соперник коллектива Даниэля де Росси определится сегодня, 15 марта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома

Статьи по теме

"Челси или Рома? Я должен быть умным": Лукаку прокомментировал свое будущее "Челси или Рома? Я должен быть умным": Лукаку прокомментировал свое будущее
Рома уничтожила Брайтон Де Дзерби в 1/8 финала Лиги Европы Рома уничтожила Брайтон Де Дзерби в 1/8 финала Лиги Европы
В Роме определились с будущим Де Росси В Роме определились с будущим Де Росси
Рома разгромила на выезде Монцу благодаря шикарной игре Дибалы и Лукаку Рома разгромила на выезде Монцу благодаря шикарной игре Дибалы и Лукаку
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: в Канаде состоится последний мужской спринт в сезоне
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился еще один спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов12:52
Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
Бокс12:30
Усик рассказал, что будет делать, если Фьюри снова откажется от боя
Европа12:29
Рома после ухода Моуриньо установила клубный рекорд
Бокс12:00
Чемпионские бои украинцев: расписание и результаты
Европа11:57
Сака обменялся футболками с самым высокооплачиваемым баскетболистом в НБА
Теннис11:35
Заполонили корт: Нашествие пчел помешало проведению теннисного матча в США
Теннис11:20
"Мир не чувствует, как быстро все может измениться": Костюк высказалась о войне в Украине
Европа10:56
Салах установил очередной рекорд Ливерпуля
Украина10:45
Трансферы УПЛ: Полесье арендовало игрока Шахтера, а Черноморец подписал экс-хавбека житомирян
Украина10:39
Экс-игрок Полесья присоединился к Черноморцу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK