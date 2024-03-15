Салах установил очередной рекорд Ливерпуля

Вчера, 14 марта, Ливерпуль поиздевался над пражской Спартой, победив ее со счетом 6:1.

Один из голов на свой счет записал Мохаммед Салах. Этот забитый мяч стал для него 20-ым в этом сезоне.

Египетский вингер стал первым игроком в истории "красных", кому удавалось забить 20+ голов в 7 сезонах подряд.

В прошлых кампаниях статистика Мохаммеда выглядела следующим образом:

2017/18 - 44 гола

2018/19 - 27

2019/20 - 23

2020/21 - 31

2021/22 - 31

2022/23 - 30

Отметим, что со статистикой Салаха в этом сезоне можно ознакомиться на наше

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