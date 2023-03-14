Мохамед Салах: статистика-2022/2023
Ливерпуль в текущем сезоне выглядит крайне неубедительно, хотя ближе к концу сезона парни Клоппа идут очень близко к топ-4. Но даже в таких условиях блистает Мохамед Салах.
Египтянин уже который сезон подряд демонстрирует запредельный уровень игры, и во многом благодаря нему Ливерпуль не болтается в середине таблицы.
На ISPORT можно узнать, сколько матчей сыграл, сколько забил голов и отдал результативных передач Мохамед Салах в нынешнем сезоне.
Статистика голов и матчей в сезоне-2022/2023
За Ливерпуль
В чемпионате:
Матчей: 26 (26 в основе)
Голов: 11
Ассистов: 7
Желтые карточки: 1
В Лиге Чемпионов:
Матчей: 7 (6 в основе)
Голов: 8
Ассистов: 2
Желтые карточки: 0
В Кубке английской лиги:
Матчей: 1 (1 в основе)
Голов: 1
Ассистов: 0
Желтые карточки: 0
В Кубке Англии:
Матчей: 3 (2 в основе)
Голов: 1
Ассистов: 1
Желтые карточки: 0
За сборную Египта:
Матчей: 2 (2 в основе)
Голов: 2
Ассистов: 1
Желтые карточки: 0
Совсем недавно Мохамед Салах стал лучшим бомбардиром в истории Ливерпуля.