Мохамед Салах: статистика-2022/2023

Ливерпуль в текущем сезоне выглядит крайне неубедительно, хотя ближе к концу сезона парни Клоппа идут очень близко к топ-4. Но даже в таких условиях блистает Мохамед Салах.

Египтянин уже который сезон подряд демонстрирует запредельный уровень игры, и во многом благодаря нему Ливерпуль не болтается в середине таблицы.

На ISPORT можно узнать, сколько матчей сыграл, сколько забил голов и отдал результативных передач Мохамед Салах в нынешнем сезоне.

Статистика голов и матчей в сезоне-2022/2023

За Ливерпуль

В чемпионате:

Матчей: 26 (26 в основе)

Голов: 11

Ассистов: 7

Желтые карточки: 1

В Лиге Чемпионов:

Матчей: 7 (6 в основе)

Голов: 8

Ассистов: 2

Желтые карточки: 0

В Кубке английской лиги:

Матчей: 1 (1 в основе)

Голов: 1

Ассистов: 0

Желтые карточки: 0

В Кубке Англии:

Матчей: 3 (2 в основе)

Голов: 1

Ассистов: 1

Желтые карточки: 0

За сборную Египта:

Матчей: 2 (2 в основе)

Голов: 2

Ассистов: 1

Желтые карточки: 0

Совсем недавно Мохамед Салах стал лучшим бомбардиром в истории Ливерпуля.