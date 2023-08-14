Клопп рассказал, почему не дал Салаху установить рекорд АПЛ

Главный тренер Ливерпуля Юрегн Клопп прокомментировал замену Салаху в матче с Челси.

Напомним, в первом туре АПЛ Ливерпуль и Челси разыграли ничью. Если бы Салах забил, это был бы его девятый гол в стартовом туре АПЛ, что стало бы рекордом.

Однако немецкий специалист решил заменить египтянина на 77-й минуте, чем вызвал неудовольствие последнего.

"Я могу понять реакцию Мохамеда, потому что если бы он забил, то установил бы новый рекорд по количеству голов в стартовых турах АПЛ. Но я не думал об этом, проводя замену. Нам всегда нужны свежие силы. Сегодняшняя игра была очень напряженной для всех.

Это все, что я могу сказать насчет недовольства Салаха. Его реакция была абсолютно нормальной. Если бы замененный игрок прыгнул ко мне в объятия при счете 1:1, будучи форвардом, который был уверен, что забьет, я был бы действительно удивлен. А так это абсолютно нормально", - цитирует Клоппа BBC.

Ранее также стало известно, что Челси готов поставить трансферный рекорд АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!