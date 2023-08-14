Челси - Ливерпуль 1:1 видео голов и лучших моментов матча АПЛ 13.08.2023

В рамках первого тура английской Премьер-лиги Челси на своем поле принимал Ливерпуль.

"Красные" открыли счет на старте первого тайма - Салах выполнил точный пас на Диаса, который и забил.

До конца первого тайма Челси сравнял. Дисаси был первым на мяче в штрафной и пробил мимо Алиссона.

Во второй половине встречи команды создали моменты, но реализовать их не сумели.

Видео голов и обзор матча Челси - Ливерпуль:

Челси - Ливерпуль 1:1

Голы: Дисаси, 37 - Диас, 19

Челси: Санчес - Дисаси, Силва, Колвилл - Джеймс (Гюсто, 76), Галлагер, Энцо, Чуквуэмека (Маатсен, 81), Чилвелл - Стерлинг (Мудрик, 81), Джексон.

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Э. Робертсон - Фабиньо, Мак Аллистер, Гакпо (Джонс, 66) - Салах (Эллиотт, 77), Жота (Нуньес, 66), Диас (Доак, 77).

Предупреждения: Чуквуемека, Энцо, Джексон, Галлагер - Жота, Александер-Арнольд, Конате, Мак Аллистер.

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