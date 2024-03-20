Милевский вернулся на футбольное поле и принял участие в матче

Бывший нападающий киевского Динамо и национальной сборной Украины Артем Милевский принял участие в поединке полупрофессиональной лиги KSL.

39-летний спортсмен сыграл за команду "Золотой резерв", которая победила в матче со счетом 3:1.

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Милевский результативными действиями в игре не отличился.

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