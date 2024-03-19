Криштиану Роналду шокировал фанатов опухшими ногами
Португалец жертвует здоровьем, чтобы не завершать карьеру.
Нападающий сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду сделал новый пост в Instagram.
Футболист опубликовал фото, на котором показал свои ноги в опухшем состоянии.
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"Перезарядка", - написал Криштиану.
Болельщики 39-летнего футболиста эмоционально отреагировали на ноги Криштиану:
- "Посмотри на его ноги, чувак, представь себе боль каждый день".
- "Он наверняка просыпается с безумной болью каждый день".
- "Его большие пальцы ног взывают о помощи".
В текущем сезоне Роналду провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 30 голов и сделал 11 голевых передач.
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