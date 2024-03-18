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Дэвид Бекхэм упал со сноуборда и потерял сознание

Англичанин отдохнул в Канаде.
Вчера, 21:50
Дэвид Бекхэм с сыном Крузом / instagram.com/davidbeckham
Дэвид Бекхэм с сыном Крузом / instagram.com/davidbeckham

Бывший футболист Манчестер Юнайтед, Реала и сборной Англии Дэвид Бекхэм отправился на отдыъ в горе.

Руководитель Интер Майами недавно отправился в путешествие по Канаде со своим младшим сыном Крузом и несколькими друзьями.

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Компания каталась на сноубордах, но один эпизод закончился весьма тревожно. Дэвид упал со сноуборда и даже потерять сознание, о чем рассказал в социальных сетях.

По его словам, он отделался легким испугом и незначительными травмами.

Ранее сообщалось, что Суарес купил дом за 11,5 миллионов долларов, чтобы стать соседом Месси.

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