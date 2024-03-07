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Стал соседом Месси. Суарес купил дом за 11,5 миллионов долларов

Уругваец отдал большую сумму, чтобы жить рядом с аргентинцем.
Сегодня, 18:55
Лионель Месси и Луис Суарес / Getty Images
Лионель Месси и Луис Суарес / Getty Images

Звездный новичок Интер Майами Луис Суарес адаптируется в США.

Как сообщает TheRealDeal, уругвайский футболист приобрел дом на набережной во Флориде рядом с домом Лионеля Месси. 

Дом в 660 квадратных метров имеет 8 спален и 8 ванных комнат и находится в закрытом районе Бей Колони в Форт-Лодердейле.

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Отмечается, что за дом, который находится рядом с участком Лионеля Месси, Суарес заплатил 11,5 миллионов долларов. Предыдущие владельцы в 2020 году за этот дом заплатили 3,6 миллиона долларов и недавно завершили ремонт.

Напомним, Месси и Суарес отметили победу над Орландо Сити яркой вечеринкой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Луис Суарес Лионель Месси

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