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"Близко к раю": Роналду поделился красивым видео во время прогулки с детьми

Португалец проводит свободное время в семьей на отдыхе.
Сегодня, 13:50
Семья Роналду / instagram.com/cristiano
Семья Роналду / instagram.com/cristiano

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду поделился довольно милым и красивым видео с отдыха.

Португалец опубликовал в соцсетях пост, где он гуляет за руку со своими детьми по одному из пляжей Саудовской Аравии.

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"Близко к раю", - подписал видео футболист.

В текущем сезоне на счету Роналду 23 гола и 9 ассистов в 22-х матчах Саудовской Аравии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Саудовская Аравия

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