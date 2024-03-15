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Ширер поставил Роналду на пятое место в своем списке лучших вингеров АПЛ

Первым стала другая легенда Манчестер Юнайтед.
Вчера, 23:59
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Легендарный Алан Ширер составил личный топ-5 вингеров в истории АПЛ.

Интересно, что Криштиану Роналду тоже попал в его список, но занял там лишь пятую строчку.

Португалец уступил Дэвиду Бекхэму, Мохамеду Салаху и Эдену Азару. На первое место Ширер поставил легенду МЮ Райана Гиггза.

Свой необычный выбор экс-форвард объяснил тем, что большинство своих достижений Роналду поставил в Мадриде.

Ранее также гол Криштиану принес победу Ан-Насру.

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