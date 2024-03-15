Ширер поставил Роналду на пятое место в своем списке лучших вингеров АПЛ
Первым стала другая легенда Манчестер Юнайтед.
Легендарный Алан Ширер составил личный топ-5 вингеров в истории АПЛ.
Интересно, что Криштиану Роналду тоже попал в его список, но занял там лишь пятую строчку.
Португалец уступил Дэвиду Бекхэму, Мохамеду Салаху и Эдену Азару. На первое место Ширер поставил легенду МЮ Райана Гиггза.
Свой необычный выбор экс-форвард объяснил тем, что большинство своих достижений Роналду поставил в Мадриде.
Ранее также гол Криштиану принес победу Ан-Насру.
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