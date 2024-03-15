Гол Роналду с пенальти принес Ан-Насру победу над Аль-Ахли

Португалец и компания реабилитировались за недавний конфуз в азиатской лиге чемпионов.

В пятницу, 15 марта, в рамках 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии Аль-Ахли принимал Ан-Наср. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол в данной игре забил форвард Криштиану Роналду. Португалец отличился на 68-й минуте, реализовав пенальти.

Источник: Getty Images

Данная победа помогла приблизиться Ан-Насру к лидирующему Аль-Хилялю, который опережает команду Роналду на 9 очков и имеет матч в запасе.

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В свою очередь Аль-Ахли занимает третью строчку, имея аналогичный разрыв с "желто-синими".

Статистика матча Аль-Ахли - Ан-Наср 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии

Аль-Ахли - Ан-Наср 0:1

Гол: Роналду, 68 пенальти

Ожидаемые голы (xG): 0.97 - 0.82

Владение мячом: 34% - 66%

Удары: 9 - 4

Удары в створ: 3 - 1

Угловые: 7 - 5

Фолы: 11 - 7

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