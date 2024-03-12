Ан-Наср Роналду вылетел из азиатской ЛЧ от бывшего клуба Ярмоленко

Команда из Саудовской Аравии почти совершила чудо, но сама же все испортила в серии пенальти.

В понедельник, 11 марта, в рамках четвертьфинала азиатской лиги чемпионов Ан-Наср принимал Аль-Айн. Матч завершился победой хозяев 4:3, однако не все так просто.

В первые 45 минут гости сумели знатно ошарашить соперника, забив два гола. Данный расклад заставлял Роналду и компанию бросить все силы в атаку.

Источник: Getty Images

Уже под занавес тайма Ан-Наср сократил отставание, а уже после перерыва начался настоящий камбэк и возобновление паритета на табло! Однако, команда Роналду могла раньше выйти вперед, если бы не шокирующий промах португальца.

Все же саудовцы смогли забить третий гол и перевести игру в экстра- тайм, где команда Криштиану довольно быстро осталась в меньшинстве, ввиду чего закономерно пропустила третий гол.

Однако! Роналду отсрочил "гибель" своей команды, забив с пенальти в концовке и переведя матч в серию послематчевых 11-метровых. Увы, партнеры именитого футболиста не умеют пробивать с точки, ввиду чего Ан-Наср покинул турнир.

Статистика матча Ан-Наср - Аль-Айн 1/4 финала азиатской ЛЧ

Ан-Наср - Аль-Айн 4:3 (4:4 общий, 1:3 пенальти)

Голы: Гариб, 45+5, Эиса, 51, Теллес, 72, Роналду, 118 пенальти - Рахими, 28, 45, Аль Шамси, 103

Ожидаемые голы (xG): 4.17 - 1.33

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 30 - 11

Удары в створ: 9 - 5

Фолы: 15 - 28

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