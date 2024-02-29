Алиев: Удалил Милевского везде, его больше не существует для меня

Легендарный дуэт украинских бывших футболистов Алиев – Милевский снова оказался в центре скандала, но теперь это ссора между двумя легендами Динамо.

Накануне Артем Милевский в интервью рассказал, что обижен на Александра Алиева за то, что тот рассказал о его состоянии, когда форвард находился в коме.

Долго ответа ждать не пришлось.

"Я не смотрел интервью, только нарезки, мне дочь их показала. Этого человека уже нет у меня в телефонной книге, я удалил его из Instagram, из других соцсетей. Я с ним не общался. После тех слов, которые он сказал, для меня этот человек больше не существует.

Многие люди, мои близкие, с кем я служу, сказали мне, что если они [его увидят], просто разобьют ему харю. Я попросил сделать все возможное, чтобы этого не делали», – рассказал Алиев в прямом эфире в Instagram.

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