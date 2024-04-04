iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Как Милевский похоронил свой талант

Интересное видео от сайта FOOTBALL.UA.
Сегодня, 12:08
Артем Милевский / fcdynamo.kiev.ua
Артем Милевский / fcdynamo.kiev.ua

Артема Милевского, пожалуй, можно считать самым талантливым украиснким футболистом, который сам разрушил свою карьеру.

Форвард немало забивал за киевское Динамо и сборную Украину, но в скандалы попадал куда чаще. Милевский слишком уж любил развлекаться вне футбольного поля.

Блохин даже переводил футболиста в дубль за то, что он растерял форму. А после завершения карьеры Артем и вовсе пустился во все тяжкие, доведя себя до комы.

О крахе карьеры Артема Милевского FOOTBALL.UA выпустили большой ролик, в котором рассказна история форварда, который мог бы добиться большего.

Ранее также болельщики поймали игроков Динамо в алкогольном магазине.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артем Милевский

Статьи по теме

"Просто смех, еб***": Милевский жестко отреагировал на слова Алиева "Просто смех, еб***": Милевский жестко отреагировал на слова Алиева
"Это очень глупый поступок": Милевский разозлился на Алиева "Это очень глупый поступок": Милевский разозлился на Алиева
Милевский похвастался новым имиджем Милевский похвастался новым имиджем
Милевский назвал любимого тренера и лучший гол в карьере Милевский назвал любимого тренера и лучший гол в карьере
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер обошел Алькараса, Сачко продолжает терять позиции
просмотров

Последние новости

ММА16:21
Агент Хабиба: Джонс никогда не будет введен в Зал славы
Европа16:05
Феттель - о Клоппе: Победа в АПЛ стала бы идеальным завершением истории
Европа15:35
Манчестер Юнайтед аннулировал корпоративные карточки руководителей клуба
15:33
adidas Originals вшановує три класичні моделі в рамках нової кампанії "1000 Back"
Европа15:12
В АПЛ могут изменить наказание за нарушение финансовых правил
Теннис14:55
Свитолина стартует на турнире в США матчем против австралийки
Европа14:45
Английский вундеркинд интересен Реалу и Баварии
Бокс14:45
"Кучка жалких ублюдков": промоутер жестко ответил критикам карда Усик - Фьюри
Украина14:26
Заря - Динамо: видео онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Украина14:06
"У нас в команде нет колхоза": Бондаренко про пенальти в Шахтере
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK