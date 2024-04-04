Как Милевский похоронил свой талант

Артема Милевского, пожалуй, можно считать самым талантливым украиснким футболистом, который сам разрушил свою карьеру.

Форвард немало забивал за киевское Динамо и сборную Украину, но в скандалы попадал куда чаще. Милевский слишком уж любил развлекаться вне футбольного поля.

Блохин даже переводил футболиста в дубль за то, что он растерял форму. А после завершения карьеры Артем и вовсе пустился во все тяжкие, доведя себя до комы.

О крахе карьеры Артема Милевского FOOTBALL.UA выпустили большой ролик, в котором рассказна история форварда, который мог бы добиться большего.

Ранее также болельщики поймали игроков Динамо в алкогольном магазине.

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