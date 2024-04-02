"Пиво можно от Ярмоленко?": Болельщик поймал трех игроков Динамо в алкогольном магазине

В рамках 22-го тура Украинской Премьер-лиги Динамо на выезде разбило Ворсклу (5:1).

Перед матчем болельщик полтавской команды встретил в магазине алкогольных напитков трех футболистов Динамо: Андрея Ярмоленко, Александра Караваева и Георгия Бущана.

Читай также: Футболист Динамо приговорен к 18 месяцам тюрьмы

Фанат тепло пообщался с Ярмоленко, который спросил у него, что он будет пить.

В ответ на этот вопрос автор видео сказал: "Пиво можно? Пиво от Андрея Ярмоленко".

Напомним, игрок Барселоны жестко отчитал фаната на дороге.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!